Lockheed Martin, il portafoglio ordini raggiunge il record di 292 miliardi di dollari

Terzo trimestre batte il consensus e stima vendite intero 2026 incrementata a 80-82 miliardi

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026 Lockheed Martin ha registrato un fatturato di 20,7 miliardi di dollari, in crescita dell'11% rispetto ai 18,6 miliardi di dollari del terzo trimestre 2025. L'utile netto è stato pari a 1,8 miliardi, ovvero 7,97 dollari per azione, in crescita del 14% contro gli 1,6 miliardi di dollari, o 6,95 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente. Il flusso di cassa generato dalle attività operative è stato di 3,4 miliardi, rispetto ai 3,7 miliardi del terzo trimestre 2025. Il free cash flow si è attestato a 3,0 miliardi, a fronte dei 3,3 miliardi del pari periodo 2025 2025. Il portafoglio ordini (backlog) è cresciuto del 27% rispetto al secondo trimestre 2026, raggiungendo un nuovo record di 292,0 miliardi di dollari, che includono 52,5 miliardi relativi a una commessa pluriennale per la produzione di intercettori PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement).



Il confronto con le attese degli analisti



Il trimestre ha battuto le stime di consensus che vedevano ricavi pari a circa 19,9 miliardi e un utile netto per azione di 7,6 dollari.



Il commento del presidente e AD Jim Taiclet



"I solidi risultati ottenuti nel terzo trimestre confermano la leadership costante di Lockheed Martin nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni tecnologiche per la difesa, avanzate e affidabili. Ogni giorno, i nostri team di ricerca, ingegneria e produzione mettono in campo capacità altamente efficaci e scalabili. Ci impegniamo a migliorare costantemente le prestazioni operative, coniugando sistemi già collaudati – come Aegis, F-35 e Hellfire – con le più recenti tecnologie digitali, tra cui l'intelligenza artificiale e i sistemi autonomi. Per raggiungere questo obiettivo, integriamo le nostre soluzioni innovative interne con quelle provenienti da start-up, nuovi operatori del settore e leader tecnologici in ambito commerciale".



"Sfruttando le nostre piattaforme e i nostri sistemi esistenti, integrando innovazioni provenienti da molteplici fonti e avvalendoci di tecnologie digitali di recente introduzione, siamo in grado di imprimere un'accelerazione significativa anche ai nostri risultati finanziari. Nel terzo trimestre, ciascuno dei nostri quattro segmenti ha registrato una crescita su base annua; il fatturato ha superato i 20,7 miliardi di dollari e l'utile netto ha oltrepassato gli 1,8 miliardi di dollari, con incrementi rispettivamente dell'11% e del 14%. Nel corso del trimestre abbiamo generato un flusso di cassa disponibile (free cash flow) pari a 3 miliardi di dollari e abbiamo incrementato il nostro portafoglio ordini fino a raggiungere la cifra record di 292 miliardi di dollari; ciò ci ha consentito di aumentare il dividendo per il ventiquattresimo anno consecutivo. Il solido slancio finanziario che caratterizza il nostro intero portafoglio ci dà la sicurezza necessaria per rivedere al rialzo le previsioni su fatturato, utile per azione e flusso di cassa disponibile: si tratta del secondo trimestre consecutivo in cui miglioriamo le nostre stime finanziarie."



Outlook 2026



Lockheed Martin ha alzato la guidance sulle vendite dell'intero esercizio 2026, proiettandole ora in un intervallo compreso tra 80 e 82 miliardi di dollari (79,75 - 81,75 miliardi nella precedente stima di luglio). É stato incrementato anche l'utile per azione diluito, ora atteso in area 30,35 - 30,75 dollari (29,95 - 30,65 dollari in precedenza). Infine, la previsione per il Free cash flow a fine anno è stata aumentata nell'intervallo 7,8 - 8,0 miliardi (7 - 7,2 miliardi in precedenza), mentre è stato ristretto il range di previsione del capex, ora tra 2,1 e 2,3 miliardi (2,0 - 2,4 miliardi in precedenza).



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