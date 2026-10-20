Northrop Grumman alza le stime sugli utili 2026: ordini record grazie alla domanda militare

(Teleborsa) - Northrop Grumman rivede al rialzo le previsioni sugli utili per il 2026, sostenuta dalla forte domanda di velivoli militari, missili e sistemi di difesa. Nel terzo trimestre, il gruppo statunitense attivo nei settori della tecnologia aerospaziale, della difesa, della sicurezza e dello spazio, ha registrato una crescita dei ricavi e degli utili, mentre il portafoglio ordini ha raggiunto un nuovo massimo storico, beneficiando dell'aumento della spesa militare degli Stati Uniti e dei Paesi alleati in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche.



Utili e ricavi in crescita, riviste al rialzo le stime

La società prevede ora per il 2026 un utile rettificato per azione compreso tra 29,35 e 29,75 dollari, rispetto alla precedente stima di 28,60-29,10 dollari.



Nel terzo trimestre, i ricavi sono aumentati del 7% su base annua, raggiungendo 11,12 miliardi di dollari, grazie alla crescita delle vendite in tutte e quattro le divisioni operative. L'utile trimestrale è salito di circa il 2%, a 1,12 miliardi di dollari, pari a 7,89 dollari per azione, rispetto agli 1,10 miliardi, o 7,67 dollari per azione, registrati nello stesso periodo dell'anno precedente.



A trainare i risultati è stata soprattutto la divisione Aeronautics Systems, con ricavi in aumento del 14%, sostenuti dalla crescita delle vendite del bombardiere B-21, dall'incremento della produzione dei caccia F-35 e dalle attività di manutenzione e supporto. Anche il comparto Defense Systems ha registrato una crescita significativa, con un incremento del 12% grazie all'espansione del programma missilistico Sentinel.



Portafoglio ordini ai massimi storici grazie alla spesa militare

Nel corso del trimestre, Northrop Grumman ha acquisito nuovi contratti per 16,4 miliardi di dollari, con gli ordini pari a 1,5 volte il valore delle commesse fatturate. La domanda è stata particolarmente solida nei programmi Sentinel, F-35 e sottomarini della classe Virginia, oltre che in alcuni progetti riservati.



Al 30 settembre, il portafoglio ordini ha raggiunto il record di 109,6 miliardi di dollari, offrendo al gruppo una maggiore visibilità sui ricavi futuri.



Northrop Grumman, tra i principali operatori statunitensi della difesa e produttore del bombardiere strategico B-21 Raider, beneficia del rafforzamento degli investimenti militari negli Stati Uniti e tra i loro alleati, in risposta all'aumento delle tensioni geopolitiche.



L'amministratrice delegata Kathy Warden ha sottolineato come il portafoglio ordini record, la posizione competitiva del gruppo e gli investimenti effettuati rappresentino basi solide per sostenere la crescita dei ricavi e degli utili anche nel 2027.

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