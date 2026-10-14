Avio vola in Borsa con l’intesa Lockheed Martin

(Teleborsa) - Brilla Avio
che passa di mano con un aumento del 5,30% posizionandosi in vetta al principale paniere FTSE MIB, all'indomani dell'accordo siglato con Lockheed Martin
su motori a propellente solido prodotti in Virginia.
"Avio ha avviato un investimento di oltre 500 milioni di dollari in nuova capacità produttiva di SRM negli Stati Uniti, con l'obiettivo di diventare un fornitore aperto al mercato per i diversi clienti del settore della difesa - ha dichiarato Giulio Ranzo, AD di Avio - In questo contesto, Avio è lieta di poter supportare Lockheed Martin nel suo impegno ad aumentare i volumi produttivi e la resilienza e metterà a disposizione tutta la propria esperienza per accelerare il raggiungimento di questo obiettivo".
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'azienda aerospaziale italiana
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Avio
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 29,53 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30,22. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 29,07.