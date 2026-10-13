Avio, accordo con Lockheed Martin su motori a propellente solido prodotti in Virginia

(Teleborsa) - Lockheed Martin e Avio hanno annunciato un accordo di cooperazione strategica per la produzione di motori a propellente solido (SRM). A seguito della qualifica, le attività iniziali si concentreranno sulla produzione di motori a propellente solido per l'Extended Range GMLRS (ER GMLRS) e il Precision Strike Missile (PrSM). La produzione dei SRM per questi programmi essenziali sarà effettuata nel nuovo stabilimento all'avanguardia di Avio USA a Hurt, in Virginia.



"Avio ha avviato un investimento di oltre 500 milioni di dollari in nuova capacità produttiva di SRM negli Stati Uniti, con l'obiettivo di diventare un fornitore aperto al mercato per i diversi clienti del settore della difesa - ha dichiarato Giulio Ranzo, AD di Avio - In questo contesto, Avio è lieta di poter supportare Lockheed Martin nel suo impegno ad aumentare i volumi produttivi e la resilienza e metterà a disposizione tutta la propria esperienza per accelerare il raggiungimento di questo obiettivo".



L'accordo garantisce a Lockheed Martin l'accesso a una quota della capacità produttiva di Avio disponibile sul mercato per la produzione di ER GMLRS e PrSM, assicurando flessibilità e certezza degli approvvigionamenti nella cruciale catena di fornitura dei SRM. Inoltre, facendo leva sull'ampliamento della capacità produttiva di SRM, Lockheed Martin crea le condizioni per accelerare la produzione di ER GMLRS e PrSM, mettendo a disposizione più rapidamente maggiori volumi di munizionamento a supporto degli operatori militari e dei comandi combattenti.



"Una catena di fornitura affidabile e diversificata per i motori a propellente solido è fondamentale per la nostra strategia volta a rafforzare la base industriale della difesa - ha dichiarato Tim Cahill, Presidente di Lockheed Martin Missiles and Fire Control - Questo accordo di cooperazione strategica con Avio ci consente di accelerare la produzione di capacità essenziali, assicurando ai nostri clienti di mantenere il proprio vantaggio competitivo rispetto alle minacce emergenti".

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