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Londra: andamento sostenuto per Ithaca Energy

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Ithaca Energy
Apprezzabile rialzo per la società petrolifera e del gas del Mare del Nord, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.
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