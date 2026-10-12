"Buy" per Ithaca Energy

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Grande giornata per la società petrolifera e del gas del Mare del Nord , tra i componenti del FTSE 100 , che mette a segno un rialzo del 2,07%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 2,854 sterline, con stop loss calcolato a quota 2,726 pounds, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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