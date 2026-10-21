Milano 11:08
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Nasdaq 20-ott
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Dow Jones 20-ott
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Londra 11:08
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Francoforte 11:09
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Londra: in bella mostra Ithaca Energy

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in bella mostra Ithaca Energy
Effervescente la società petrolifera e del gas del Mare del Nord, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,89%.
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