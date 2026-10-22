Londra: risultato positivo per Ithaca Energy

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società petrolifera e del gas del Mare del Nord , in guadagno del 2,12% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ithaca Energy più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo dell' operatore indipendente di petrolio e gas confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 3,021 sterline con primo supporto visto a 2,953. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2,915.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```