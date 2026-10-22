Londra: risultato positivo per Ithaca Energy
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società petrolifera e del gas del Mare del Nord, in guadagno del 2,12% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ithaca Energy più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo dell'operatore indipendente di petrolio e gas confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 3,021 sterline con primo supporto visto a 2,953. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2,915.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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