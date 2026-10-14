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Londra: performance negativa per Standard Chartered

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Standard Chartered
Composto ribasso per il gruppo bancario con sede a Londra, in flessione del 2,31% sui valori precedenti.
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