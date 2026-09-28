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Londra: prevalgono le vendite su Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: prevalgono le vendite su Endeavour Mining
Si muove in perdita l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,42% sui valori precedenti.
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