Milano 14:51
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Nasdaq 21-ott
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Dow Jones 21-ott
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Londra 14:51
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Londra: performance negativa per Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Anglo American
Composto ribasso per la società mineraria, in flessione del 3,70% sui valori precedenti.
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