Londra: scambi al rialzo per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,87%.
Lo scenario su base settimanale di Endeavour Mining rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo di Endeavour Mining ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 42,82 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 43,79, mentre il primo supporto è stimato a 41,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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