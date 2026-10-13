Londra: scambi al rialzo per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,87%.



Lo scenario su base settimanale di Endeavour Mining rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo di Endeavour Mining ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 42,82 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 43,79, mentre il primo supporto è stimato a 41,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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