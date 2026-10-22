Milano 14:51
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Dow Jones 21-ott
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Londra 14:51
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Londra: rosso per Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per Antofagasta
Retrocede la compagnia mineraria, con un ribasso del 3,63%.
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