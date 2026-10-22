Londra: rosso per Rio Tinto

(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo minerario anglo-australiano , che sta segnando un calo del 2,64%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Rio Tinto rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Rio Tinto , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 62,83 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 63,64. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 62,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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