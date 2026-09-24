Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 18:15
30.289 -0,60%
Dow Jones 18:15
51.230 -0,55%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Londra: rosso per Rentokil Initial

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per Rentokil Initial
Retrocede il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, con un ribasso del 2,91%.
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