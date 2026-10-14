Rio Tinto, vendite di ferro +3% e produzione di rame stabile nel terzo trimestre 2026

Produzione di litio attesa nel limite inferiore delle previsioni per impatto meteo

(Teleborsa) - Rio Tinto ha registrato una solida performance operativa nel terzo trimestre.



E' quanto ha affermato l'amministratore delegato del colosso minerario, Simon Trott, spiegando che "la produzione di rame di Oyu Tolgoi è aumentata del 29% dall'inizio dell'anno, con l'attività che ha operato a un tasso annualizzato di circa 450.000 tonnellate nel trimestre, e le vendite globali di minerale di ferro sono aumentate del 3% dall'inizio dell'anno. La miniera di minerale di ferro di Simandou ha raggiunto un tasso di produzione annuale di circa 10 milioni di tonnellate all'anno (su base 100%) nel trimestre, mentre il progetto continua ad aumentare la produzione".



"Stiamo chiudendo l'anno con slancio, con significative opportunità di accelerare i miglioramenti in termini di sicurezza, produttività e affidabilità grazie all'implementazione del nostro sistema operativo. Rimaniamo in linea con l'obiettivo di raggiungere un beneficio annuale di produttività di 1,8 miliardi di dollari entro la fine del 2026. I nostri principali progetti procedono secondo i tempi e i budget previsti, a sostegno del nostro profilo di crescita fino al 2030."



"Nel terzo trimestre abbiamo compiuto ulteriori passi significativi nella decarbonizzazione della nostra attività, con i piani di ripotenziamento della fonderia Pacific Aluminium ormai a buon punto."



La produzione di rame è risultata sostanzialmente invariata a 205 mila tonnellate.



Sul fronte delle prospettive, la produzione di litio per l'intero anno è attesa nella parte inferiore delle previsioni a causa dell'impatto delle condizioni meteorologiche sulle sue attività in Argentina.

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