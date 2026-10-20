Milano 13:45
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Londra: andamento negativo per Rio Tinto

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Rio Tinto
Ribasso composto e controllato per il Gruppo minerario anglo-australiano, che presenta una flessione del 3,11% sui valori precedenti.
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