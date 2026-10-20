Londra: in calo Rio Tinto
(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo minerario anglo-australiano, che sta segnando un calo del 3,11%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rio Tinto, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Rio Tinto mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 64,36 sterline con area di resistenza individuata a quota 66,35. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 63,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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