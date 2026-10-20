Londra: in calo Rio Tinto

(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo minerario anglo-australiano , che sta segnando un calo del 3,11%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rio Tinto , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Rio Tinto mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 64,36 sterline con area di resistenza individuata a quota 66,35. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 63,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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