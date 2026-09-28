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Bond, settimana di dati chiave: lavoro, PCE e Pil Usa sotto la lente

Rendimenti ai massimi, il mercato scommette su nuove strette di Fed e Bce.

Finanza
Bond, settimana di dati chiave: lavoro, PCE e Pil Usa sotto la lente
(Teleborsa) - Settimana ricca di appuntamenti macro per i mercati obbligazionari che confermano rendimenti in rialzo, sostenuti da petrolio elevato e timori inflazionistici. Il decennale Usa sale al 5,219%, il biennale al 4,916%, il trentennale al 5,529%; il Bund decennale resta intorno al 3,63%. Il calendario si apre martedì con il JOLTS di agosto: le attese sono per un lieve calo delle offerte di lavoro a 7,24 milioni, da 7,27 milioni di luglio. Seguiranno l'indice core PCE e il dato aggiornato sulla crescita del Pil trimestrale, per chiudere con il rapporto mensile sull'occupazione non agricola e il tasso di disoccupazione, atteso più avanti nella settimana.

Focus su bond a breve termine e banche centrali

Gli analisti di Intesa Sanpaolo hanno sottolineato che "nella settimana entrante il report sui posti di lavoro statunitensi e i dati d'inflazione in Eurozona saranno probabilmente tra i principali fattori guida per i bond nel breve termine". I numeri arrivano in un contesto in cui, spiega la banca, "i mercati monetari ora prezzano, per le riunioni di fine ottobre, una probabilità di circa il 70% di un rialzo della Fed e del 45% di un rialzo della BCE".

Il tono restrittivo delle banche centrali ha guidato l'ultima ottava, con il decennale Usa salito di 17 punti base al 5,17%, il Bund di 8 punti base al 3,60% e il BTP di 8 punti base al 4,51%. "Il rendimento medio globale ha superato il 4% per la prima volta dal 2007", ricorda Intesa, citando i toni da falco di diversi esponenti Fed (Paulson, Barr, Williams, Musalem e Schmid) e della Bce con Lane, preoccupato per la persistenza dei prezzi su livelli elevati.

Spread sotto controllo

Il BTP decennale tratta oggi in area 4,54%, con lo spread sul Bund a circa 94 punti base, "un livello che continua comunque a indicare una percezione del rischio sul debito italiano contenuta". Continua a salire invece lo spread dell'OAT francese sul Bund che si porta vicino ai 113 punti con un rialzo di poco inferiore al +4%, segnale di preoccupazione per il rischio politico in Francia. Per quanto riguarda l'Italia, c'è comunque attesa per la duplice emissione nell'ambito della famiglia BTP Valore annunciata dal Ministero delle Finanze che avrà luogo da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata, quando, per la prima volta, saranno offerti contemporaneamente due BTP Valore diversi che potranno essere acquistati sia alternativamente che congiuntamente.
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