Parigi: giornata depressa per Kering
(Teleborsa) - Sottotono la multinazionale del lusso, che passa di mano con un calo del 2,94%.
Lo scenario su base settimanale di Kering rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo del colosso del lusso resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 212,8 Euro. Supporto visto a quota 208,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 217,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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