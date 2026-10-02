Parigi: andamento negativo per Kering
(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale del lusso, con un ribasso del 2,00%.
La tendenza ad una settimana di Kering è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il colosso del lusso, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 205,8 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 217,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 198,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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