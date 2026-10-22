Milano 12:19
48.771 -1,76%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 12:19
10.701 -0,48%
Francoforte 12:18
25.379 -1,04%

Parigi: netto calo registrato da Hermes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: netto calo registrato da Hermes
A picco la maison di moda francese, che presenta un pessimo -4,9%.
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