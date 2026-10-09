Parigi: brillante l'andamento di Hermes
(Teleborsa) - Scambia in profit la maison di moda francese, che lievita dell'1,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hermes, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Hermes suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.274,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 1.295,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.263,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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