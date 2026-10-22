Parigi: vendite diffuse su Hermes

(Teleborsa) - Ribasso per la maison di moda francese , che passa di mano in perdita del 4,90%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il CAC40 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Tecnicamente, Hermes è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.312,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.250,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.374,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```