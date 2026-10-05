Parigi: performance negativa per Hermes

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la maison di moda francese , con una flessione dell'1,89%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hermes , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Hermes segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.261,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.287,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.247,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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