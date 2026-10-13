Parigi: andamento negativo per Hermes
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la maison di moda francese, che mostra un decremento del 2,79%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Hermes rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La situazione di medio periodo di Hermes resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.306,5 Euro. Supporto visto a quota 1.257. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.356.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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