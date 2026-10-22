Milano 12:19
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Dow Jones 21-ott
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Rentokil Initial, prevale lo scenario rialzista a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Rentokil Initial, prevale lo scenario rialzista a Londra
Brilla il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, che passa di mano con un aumento dell'8,17%.
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