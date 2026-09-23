Londra: andamento sostenuto per Rentokil Initial

(Teleborsa) - Bene il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene , con un rialzo del 2,12%.



L'andamento di Rentokil Initial nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Rentokil Initial segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,216 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,25. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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