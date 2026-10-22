Londra: amplia il rialzo Rentokil Initial

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene , che tratta in rialzo dell'8,17%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rentokil Initial evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rentokil Initial rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Rentokil Initial perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 3,332 sterline. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 3,445. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 3,261.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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