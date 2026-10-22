Londra: amplia il rialzo Rentokil Initial
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, che tratta in rialzo dell'8,17%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rentokil Initial evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rentokil Initial rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Rentokil Initial perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 3,332 sterline. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 3,445. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 3,261.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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