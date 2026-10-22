Saipem, BlackRock sale sopra il 5% del capitale. Quota complessiva all'8,63%

(Teleborsa) - BlackRock ha superato la soglia del 5% dei diritti di voto in Saipem , la società di ingegneria e servizi per il settore energetico quotata a Piazza Affari. È quanto emerge dalla comunicazione inviata alla Consob il 20 ottobre 2026, relativa a operazioni effettuate il 19 ottobre.



La quota detenuta in azioni è salita al 5,02% dal 2,77% della precedente notifica, a seguito di acquisti sul mercato. È aumentata anche la componente in strumenti finanziari, passata al 3,61% dal 2,39%. La posizione complessiva del gestore statunitense risulta così pari all'8,63%, in crescita dal 5,16%.



La parte in strumenti finanziari è costituita per il 2,31% da contratti per differenza (CFD) con regolamento in contanti e per l'1,30% da diritti di richiamo su azioni concesse in prestito. La partecipazione è detenuta indirettamente tramite società di gestione del risparmio controllate, con applicazione dell'esenzione prevista per le partecipazioni gestite comprese tra il 3% e il 5%.

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