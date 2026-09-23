Saipem posticipa trimestrale al 18 novembre ma includerà anche guidance 2027

(Teleborsa) - Saipem , società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha reso noto che il CdA chiamato ad approvare i risultati consolidati al 30 settembre 2026 si terrà il 18 novembre 2026, anziché il 27 ottobre 2026 come precedentemente comunicato. La modifica consentirà di anticipare, rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti, la trattazione del budget 2027 e la conseguente guidance per il mercato, esaminando nella medesima seduta consiliare i risultati consolidati al 30 settembre 2026. La conference call con la comunità finanziaria per l’illustrazione dei risultati consolidati al 30 settembre 2026 e della guidance 2027 si terrà il 19 novembre 2026.

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