BlackRock aggiorna quote in UniCredit, Intesa, Enel, Prysmian e Snam: partecipazioni in crescita

Allineate le vecchie segnalazioni al nuovo quadro normativo

(Teleborsa) - BlackRock , colosso statunitense dell'asset management, ha aggiornato le proprie partecipazioni rilevanti in cinque grandi società di Piazza Affari: UniCredit , Intesa Sanpaolo , Enel , Prysmian e Snam . È quanto emerge dalle comunicazioni inviate alla Consob il 15 ottobre 2026, che fotografano la situazione al 13 ottobre e mostrano in tutti i casi quote superiori rispetto alle precedenti notifiche.



Le comunicazioni non derivano dal superamento di una soglia, ma sono aggiornamenti volontari richiesti dalla Consob per allineare le segnalazioni storiche al nuovo sistema di comunicazione delle partecipazioni rilevanti. Il confronto riguarda quindi la posizione attuale e quella indicata nell'ultima notifica, che può risalire anche a diverso tempo fa. Come di consueto, le azioni sono detenute in via indiretta attraverso le società di gestione del gruppo, che si avvalgono dell'esenzione prevista per i gestori, in base alla quale l'obbligo di comunicazione scatta solo dalla soglia del 5% anziché del 3%.



La crescita più consistente riguarda UniCredit, dove la partecipazione complessiva del fondo statunitense sale all'8,92% dal 5,60% della precedente notifica. La quota in azioni passa dal 5,12% all'8,60%, mentre la componente in strumenti finanziari scende allo 0,32% dallo 0,48%.



In Intesa Sanpaolo la posizione complessiva sale al 7,30% dal 5,10%. La quota in azioni passa dal 5,00% al 6,71%, mentre quella in strumenti finanziari cresce allo 0,59% dallo 0,10%.



In Enel BlackRock detiene complessivamente il 6,96%, rispetto al 5,24% della precedente notifica. La partecipazione in azioni sale al 6,46% dal 5,02%, mentre gli strumenti finanziari passano allo 0,50% dallo 0,22%.



In Prysmian la quota complessiva sale al 7,46% dal 5,90%. La componente azionaria passa dal 5,09% al 7,03%, mentre quella in strumenti finanziari scende allo 0,43% dallo 0,81%.



In Snam, infine, la posizione complessiva sale al 6,82% dal 5,46%. La quota in azioni passa dal 5,10% al 6,03%, mentre gli strumenti finanziari salgono allo 0,79% dallo 0,36%.

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