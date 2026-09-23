Pirelli, Gruppo di Marco Tronchetti Provera sale al 29,9% del capitale

(Teleborsa) - Marco Tronchetti Provera & C (MTP), Camfin, Camfin Alternative Assets (CAA) e Longmarch Holding rendono noto che, in data odierna, si è perfezionato l'acquisto del 3,34% del capitale di Pirelli da parte di CAA da un primario istituto bancario.



In seguito a tale operazione la catena di controllo che fa capo a MTP detiene, quindi, una quota complessiva pari a circa il 29,9% di Pirelli, rinsaldando così il ruolo di Camfin e MTP quali azionisti stabili e ribadendo la fiducia e l'impegno nel sostenere i progetti industriali di Pirelli.



L'acquisto, ricorda una nota, è stato effettuato a completamento di quanto deliberato dai Consigli di amministrazione delle società, come comunicato al mercato a ottobre 2024, in merito all'autorizzazione ad acquisti fino a una partecipazione massima complessiva del 29,9%, del capitale di Pirelli nel corso dei 24 mesi successivi alla delibera.



(Foto: © vladimir razgulyaev / Dreamstime)

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