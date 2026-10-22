Sospetti su truffe e annunci sponsorizzati: Ue apre indagine su Booking

(Teleborsa) - Prenotazioni fantasma, ma richieste di pagamento fraudolente e inserzioni sponsorizzate poco trasparenti: la Commissione europea apre un'indagine su Booking.com con l'obiettivo di verificare se la piattaforma faccia abbastanza per proteggere gli utenti dalle insidie del web.



Sospetti su truffe e annunci sponsorizzati



Un tema che interessa milioni di viaggiatori. In Europa, il 66% delle prenotazioni alberghiere online passa da Booking, che tra il 2022 e il 2024 ha registrato un aumento del 500% delle truffe sulla propria piattaforma a livello globale.



L'arma brandita da Bruxelles è ancora una volta il Digital Services Act (Dsa), la legge europea sui servizi digitali concepita per porre fine al Far West online, imponendo alle Big Tech una maggiore responsabilità nella gestione dei rischi e nella tutela degli utenti. Tre i filoni di indagine. Il primo riguarda gli annunci ingannevoli. Bruxelles vuole verificare se Booking faccia abbastanza per individuare e rimuovere le inserzioni di alloggi inesistenti, le offerte che non corrispondono a quanto promesso e quelle pubblicate da chi si spaccia per un'altra persona.





Ue apre indagine su Booking



C'è poi il phishing, ossia le truffe con le quali si cerca di sottrarre denaro attraverso false comunicazioni. Sotto la lente finiscono la condivisione dei dati delle prenotazioni con le strutture e il sistema di messaggistica tra ospiti e alloggi, per capire se offrano sufficienti garanzie contro le false richieste di pagamento.





Faro anche sugli annunci sponsorizzati. In questo caso, l'indagine servirà a chiarire se gli utenti riconoscono chiaramente le inserzioni delle strutture che pagano commissioni più alte per ottenere maggiore visibilità nei risultati di ricerca, e se possano sapere chi li finanzia e perché vengono mostrati.



L’azienda intanto fa sapere che ci sarà "Piena collaborazione nella procedura".

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