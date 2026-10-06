CleanBnB, nel terzo trimestre soggiorni gestiti -8% e gross booking +3%

Nei nove mesi, soggiorni gestiti in calo del 4% e gross booking +3%

(Teleborsa) - Al 30 settembre 2026 il portafoglio immobili gestito da CleanBnB comprendeva 3.056 unità, distribuite in oltre 100 località italiane e gestite direttamente e in esclusiva, in massima parte con la formula del "pacchetto FULL" di gestione completa.



Il dato complessivo è in linea con quello di un anno prima (3.055 unità al 30 settembre 2025) e riflette - come spiega la società - la prosecuzione del rinnovamento del portafoglio, con l'uscita delle soluzioni meno adatte all’affitto breve e l'ingresso di strutture di maggiore qualità, in località caratterizzate da un valore medio dei soggiorni più elevato.



Il terzo trimestre dell'anno si è chiuso con 39.741 soggiorni gestiti (-8% rispetto ai 42.970 del Q3 2025) e un volume di gross booking (incassi dei soggiorni) pari a 18,52 milioni di euro (+3% rispetto ai 18,04 milioni di euro del Q3 2025). Il gross booking medio per soggiorno nel trimestre è stato pari a circa 466 euro, in crescita di circa l’11% rispetto ai circa 420 euro del terzo trimestre 2025.



I dati dei 9 mesi

Nei primi nove mesi del 2026 i soggiorni gestiti da CleanBnB sono stati complessivamente 101.268 (-4% rispetto ai 105.964 dello stesso periodo del 2025), mentre il volume di gross booking, ovvero gli incassi dagli ospiti per i soggiorni gestiti, ha raggiunto 42,35 milioni di euro, con una crescita del 3% rispetto ai 41,23 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025. Il gross booking medio per soggiorno nei nove mesi è cresciuto di circa il 7,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



Il solo terzo trimestre ha rappresentato circa il 44% del gross booking e il 39% dei soggiorni dei primi nove mesi dell’anno, confermando l'andamento tipicamente stagionale delle attività della società, concentrate in massima parte nella seconda metà dell’anno. Nel complesso, i dati dei nove mesi indicano una crescita del valore generato a fronte di volumi in lieve calo, in un mercato degli affitti brevi più maturo e competitivo rispetto al passato.



(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)

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