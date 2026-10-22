USA, richieste sussidi disoccupazione diminuiscono inaspettatamente sotto la soglia delle 200mila unità

Nella settimana al 17 ottobre

(Teleborsa) - Diminuiscono inaspettatamente le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 17 ottobre, i "claims" sono risultati pari a 194 mila unità, in calo di 6.000 unità rispetto alle 200 mila della settimana precedente (rivisto da 199mila unità) e stimate dagli analisti.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 197.750 unità, in calo di 1.000 unità rispetto nella settimana precedente (rivisto a 198.750). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 10 ottobre, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.728.000, in aumento di 25.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.703.000).

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