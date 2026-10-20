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Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in settembre

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Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in settembre
Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in settembre pari a 30,3K unità, in aumento rispetto al precedente 7K unità (la previsione era 19,4K unità).

(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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