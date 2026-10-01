Appuntamenti macroeconomici dell'1 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 01/10/2026
01:50 Giappone: Indice Tankan, trimestrale (atteso 25 punti; preced. 22 punti)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,1 punti; preced. 54,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 52,7 punti; preced. 52,7 punti)
10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 5,7%; preced. 5,8%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,4%; preced. 6,4%)
11:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 52,88K unità)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 197K unità)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 57 punti; preced. 53,9 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 55 punti; preced. 54,6 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0%; preced. -0,5%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 63 Mld piedi cubi; preced. 53 Mld piedi cubi)
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