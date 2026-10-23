American Express taglia il 5% del personale e prepara l'AI

(Teleborsa) - American Express ha deciso di ridurre di circa il 5% la forza lavoro globale (aveva quasi 77.000 dipendenti a fine 2025) e contabilizzare oneri di ristrutturazione per 336 milioni di dollari
, per prepararsi a un maggiore ruolo dell'intelligenza artificiale nei processi interni. Lo ha annunciato il ceo Stephen Squeri
nella conference call sul terzo trimestre
.
Il direttore finanziario Christophe Le Caillec
ha spiegato alla Cnbc che l'obiettivo è rendere la società "più snella, più agile e prepararsi all'AI
": "Non si vogliono automatizzare processi non ottimizzati. Riduciamo i livelli e aumentiamo l'ampiezza del controllo, per poter automatizzare e sfruttare l'AI nei prossimi trimestri e anni." L'annuncio segue quello di Barclays, che giovedì ha confermato il taglio di 5.000 posti, circa il 5% del personale, in un settore che registra profitti robusti.
Sull'AI, Squeri ha precisato che Amex "non lascerà che gli assistenti
corrano senza controllo nei nostri sistemi": potranno accedere solo agenti approvati tramite canali Api o Mcp.(Foto: Tbe / dreamstime.com)