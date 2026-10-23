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American Express taglia il 5% del personale e prepara l'AI

Finanza
American Express taglia il 5% del personale e prepara l'AI
(Teleborsa) - American Express ha deciso di ridurre di circa il 5% la forza lavoro globale (aveva quasi 77.000 dipendenti a fine 2025) e contabilizzare oneri di ristrutturazione per 336 milioni di dollari, per prepararsi a un maggiore ruolo dell'intelligenza artificiale nei processi interni. Lo ha annunciato il ceo Stephen Squeri nella conference call sul terzo trimestre.

Il direttore finanziario Christophe Le Caillec ha spiegato alla Cnbc che l'obiettivo è rendere la società "più snella, più agile e prepararsi all'AI": "Non si vogliono automatizzare processi non ottimizzati. Riduciamo i livelli e aumentiamo l'ampiezza del controllo, per poter automatizzare e sfruttare l'AI nei prossimi trimestri e anni." L'annuncio segue quello di Barclays, che giovedì ha confermato il taglio di 5.000 posti, circa il 5% del personale, in un settore che registra profitti robusti.

Sull'AI, Squeri ha precisato che Amex "non lascerà che gli assistenti corrano senza controllo nei nostri sistemi": potranno accedere solo agenti approvati tramite canali Api o Mcp.

(Foto: Tbe / dreamstime.com)
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