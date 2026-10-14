Scuola, rinnovo CCNL 2025/2027: fra priorità burnout, mobilità e parità retributiva

Proseguono all'sulla parte normativa del. Gli incontri sono fissati per il 22 e il 27 ottobre, propedeutici alla. Lo ha annunciato il segretario generale di Anief, indicando le priorità del sindacato."Sicuramente il grande tema della salute, con il necessario riconoscimento del, insieme alla tutela della famiglia, cioè l'adozione di specifiche deroghe aigià autorizzate dal legislatore", ha detto Cavallini. Altro punto è "latra personale precario e personale di ruolo", con il riconoscimento della progressione di carriera anche durante il precariato.Sulle, Cavallini chiede "un chiarimento sulla fruibilità" alla luce del decreto legge 144 del 2026, che abolisce il. Il sindacato affronterà anche l'ordinamento professionale del, la valorizzazione della figura del Dsga e l'istituzione e incentivazione delle figure di sistema, "così come previsto dalla norma". Resta "fondamentale" il buono pasto per il personale scolastico, "almeno in sede di confronto", insieme a una revisione del sistema delle relazioni sindacali, cioè dei temi di confronto e contrattazione.continuerà a informare il personale dopo gli incontri all'Aran.