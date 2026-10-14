Scuola, rinnovo CCNL 2025/2027: fra priorità burnout, mobilità e parità retributiva

Proseguono all'Aran
i tavoli tecnici
sulla parte normativa del contratto collettivo nazionale 2025-27
. Gli incontri sono fissati per il 22 e il 27 ottobre, propedeutici alla plenaria del 4 novembre
. Lo ha annunciato il segretario generale di Anief Stefano Cavallini
, indicando le priorità del sindacato.
"Sicuramente il grande tema della salute, con il necessario riconoscimento del burnout
, insieme alla tutela della famiglia, cioè l'adozione di specifiche deroghe ai vincoli della mobilità
già autorizzate dal legislatore", ha detto Cavallini. Altro punto è "la parità retributiva
tra personale precario e personale di ruolo", con il riconoscimento della progressione di carriera anche durante il precariato.
Sulle ferie
, Cavallini chiede "un chiarimento sulla fruibilità" alla luce del decreto legge 144 del 2026, che abolisce il divieto di monetizzazione
. Il sindacato affronterà anche l'ordinamento professionale del personale Ata
, la valorizzazione della figura del Dsga e l'istituzione e incentivazione delle figure di sistema, "così come previsto dalla norma". Resta "fondamentale" il buono pasto per il personale scolastico, "almeno in sede di confronto", insieme a una revisione del sistema delle relazioni sindacali, cioè dei temi di confronto e contrattazione.Anief
continuerà a informare il personale dopo gli incontri all'Aran.
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