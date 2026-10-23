American Express rivede al rialzo le stime di utile 2026 dopo solido terzo trimestre

(Teleborsa) - American Express , colosso statunitense dei pagamenti, ha registrato un utile netto di 3,7 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2026, rispetto ai 2,9 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile per azione è stato pari a 5,42 dollari, con un incremento del 31%. L'utile netto rettificato si è attestato a 3,2 miliardi di dollari, ovvero 4,68 dollari per azione; tale dato esclude la plusvalenza ante imposte di 982 milioni di dollari (751 milioni di dollari al netto delle imposte) derivante dalla vendita - già annunciata - della partecipazione in Global Business Travel Group, al netto della quota di tale plusvalenza utilizzata per finanziare la ristrutturazione legata a iniziative di efficientamento.



"Abbiamo archiviato un altro trimestre solido, con una crescita dei ricavi del 9% e un utile per azione (EPS) di 5,42 dollari - 4,68 dollari su base rettificata - in aumento del 13% rispetto all'anno precedente ha commentato il CEO Stephen Squeri - Il dinamismo della nostra attività prosegue, sostenuto da buoni volumi di spesa, dall'acquisizione di nuovi clienti, dall'elevato tasso di fidelizzazione dei titolari di carta e da un'eccellente qualità del credito".



"Alla luce dei risultati ottenuti dall'inizio dell'anno, rivediamo al rialzo le previsioni sull'utile per azione per l'intero esercizio, portandole in un intervallo compreso tra 18,30 e 18,60 dollari (vs precedente previsione tra 17,30 e 17,90 dollari; 17,60-17,90 dollari su base rettificata) - ha aggiunto - siamo inoltre sulla buona strada per registrare, anche quest'anno, una crescita dei ricavi del 10%. I progressi che stiamo compiendo in ogni ambito della nostra attività e le continue innovazioni volte a potenziare il nostro modello di membership mi rendono estremamente fiducioso nella nostra capacità di offrire un valore distintivo ai clienti e rendimenti solidi ai nostri azionisti nel lungo periodo".







(Foto: CardMapr.nl su Unsplash)

Condividi

```