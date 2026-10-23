Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 22-ott
10.725 0,00%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 22/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Ribasso composto e controllato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in flessione dell'1,07% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del DAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 25.235,8 con tetto rappresentato dall'area 25.576,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 25.099,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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