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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 22/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Bene il Light Sweet Crude Oil, con un rialzo dell'1,37%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio WTI. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 101,85, con il supporto più immediato individuato in area 97,16. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 95,16.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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