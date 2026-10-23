Banche, prorogata di 12 mesi sospensione mutui province Como e Monza Brianza

(Teleborsa) - E stata pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile la Delibera del Consiglio dei Ministri con la quale viene prorogata per 12 mesi la sospensione delle rate dei mutui prevista dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile per la Provincia di Como e per la Provincia di Monza e Brianza. E' quanto ha comunicato l'ABI in una letera circolare alle banche associate.



La sospensione è stata disposta in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 10 al 13 settembre 2025 nel territorio della Provincia di Como e dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della stessa Provincia di Como e della Provincia di Monza e Brianza.



L’Ordinanza della Protezione Civile fa riferimento all’accordo sottoscritto da ABI, Protezione Civile e Associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

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