Milano
17:35
48.559
+0,36%
Nasdaq
22:00
28.958
0,00%
Dow Jones
22:03
52.215
-1,23%
Londra
17:40
10.690
-0,32%
Francoforte
17:35
25.182
-0,75%
Venerdì 23 Ottobre 2026, ore 22.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dell'1,24%
Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dell'1,24%
Il Dow Jones termina a 52.214,09 punti
In breve
,
Finanza
23 ottobre 2026 - 22.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta in calo per l'indice più importante di Wall Street, che retrocede dell'1,24% e chiude a 52.214,09 punti.
Condividi
Leggi anche
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 7/10/2026
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 28/09/2026
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 24/09/2026
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'1/10/2026
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-1,15%
Altre notizie
Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,86%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,62%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,25%
Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,66%
Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,35%
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 19/10/2026
Guide
Correzione di Borsa, bear market e VIX: cosa significa quando il mercato perde il 10% o il 20%
Un mercato entra convenzionalmente in correzione quando perde almeno il 10% rispetto al massimo precedente. Se il ribasso raggiunge il 20%, si parla invece di bear market.
leggi tutto