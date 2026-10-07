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/ Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,66%
Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,66%
Il Dow Jones termina a 51.180,11 punti
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Finanza
07 ottobre 2026 - 22.03
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L'indice dei giganti di Wall Street porta a casa un calo dello 0,66%, con chiusura a 51.180,11 punti.
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