Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 22-ott
10.725 0,00%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Borsa: Tokyo in flessione dello 0,54% alle 08:20

Il Nikkei 225 tratta a 62.567,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo in flessione dello 0,54% alle 08:20
Tokyo riporta un contenuto ribasso dello 0,54% alle 08:20 e continua le contrattazioni a 62.567,91 punti.
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