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Borsa: Tokyo in flessione dello 0,54% alle 08:20
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23 ottobre 2026 - 08.20
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Tokyo riporta un contenuto ribasso dello 0,54% alle 08:20 e continua le contrattazioni a 62.567,91 punti.
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