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/ Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,28% alle 03:50
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,28% alle 03:50
Il Nikkei 225 continua le contrattazioni a 64.131,28 punti
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29 ottobre 2026 - 03.50
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Tokyo, in progresso dello 0,28% alle 03:50, tratta a 64.131,28 punti.
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