Milano 28-ott
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Nasdaq 28-ott
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Dow Jones 28-ott
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Londra 28-ott
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Francoforte 28-ott
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Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,28% alle 03:50

Il Nikkei 225 continua le contrattazioni a 64.131,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,28% alle 03:50
Tokyo, in progresso dello 0,28% alle 03:50, tratta a 64.131,28 punti.
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