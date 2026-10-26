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Borsa: Tokyo in flessione dello 0,44% alle 07:20
Il Nikkei 225 tratta a 62.415,4 punti
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26 ottobre 2026 - 07.20
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Tokyo riporta un contenuto ribasso dello 0,44% alle 07:20 e continua le contrattazioni a 62.415,4 punti.
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