Milano 15:29
49.145 +1,21%
Nasdaq 15:29
29.187 +0,79%
Dow Jones 15:29
52.522 +0,59%
Londra 15:29
10.763 +0,68%
Francoforte 15:29
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Borsa: Tokyo in flessione dello 0,44% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta a 62.415,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo in flessione dello 0,44% alle 07:20
Tokyo riporta un contenuto ribasso dello 0,44% alle 07:20 e continua le contrattazioni a 62.415,4 punti.
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