Chiusura sottotono per l'Europa, Milano a galla con i petroliferi trainati da Eni

(Teleborsa) - Chiusura perlopiù sottotono per l'Europa con Milano che resiste però alle vendite
. Sul mercato USA, scambi negativi per l'S&P-500
.
Il clima resta appesantito dai timori di inflazione
in scia al rialzo del petrolio con il Brent supera i 117 dollari al barile
, mentre l'escalation delle tensioni in Medio Oriente
continua a minacciare le forniture globali. Cresce intanto già l'attesa per la riunione Fed
della prossima settimana
.
Resta nel contempo l'attenzione sulla sostenibilità degli ingenti investimenti delle aziende in intelligenza artificiale
alla luce anche di quanto sta emergendo dalle trimestrali.
I dati macro
Secondo le stime preliminari di S&P Global, l'indice PMI manifatturiero dell'Eurozona
a ottobre è sceso a 52,4 punti
, rispetto ai 52,9 punti del mese precedente e alle attese che indicavano un livello di 52,7. Una soglia che si conferma al di sopra del livello critico di 50 punti e che denota una espansione dell'attività. Si indebolisce anche il PMI dei servizi
, che scende a 51,7 punti rispetto ai 53 punti precedenti, risultando peggiore dei 52,6 attesi. Di conseguenza, il PMI composito
si porta a 51,9 punti dai 53,1 precedenti contro i 52,7 del consensus.
Forex, materie prime e tassi
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,12. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,67%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,67%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +126 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,60%.
Il MEF ha intanto rivisto al rialzo le cedole
per il doppio collocamento del BTP Valore
, che ha chiuso l'emissione con 16.622,518 milioni di euro raccolti e 560.029 contratti registrati.
Gli indici Tra i listini europei
si concentrano le vendite su Francoforte
, che soffre un calo dello 0,75%, sostanzialmente debole Londra
, che registra una flessione dello 0,32%, e si muove sotto la parità Parigi
, evidenziando un decremento dello 0,36%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che termina a 48.559 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 51.048 punti.
Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,66%); sulla parità il FTSE Italia Star
(-0,14%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo ENI
(+5,82%), in scia agli eccellenti risultati
e dopo aver deliberato la distribuzione a dicembre di un dividendo straordinario
di 0,46 euro per azione (circa 1,3 miliardi) nonché un ulteriore incremento
del 12% del programma di buyback
, che sale a 3,8 miliardi.
Toniche anche Tenaris
(+4,51%), Saipem
(+4,17%) e Avio
(+1,83%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Stellantis
, che ha chiuso a -6,29%.
Seduta negativa per Technoprobe
, che scende del 4,13%.
Vendite su Moncler
, che registra un ribasso del 3,18%.
Seduta negativa per Brunello Cucinelli
, che mostra una perdita del 2,01%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, SOL
(+3,39%), D'Amico
(+2,91%), NewPrinces
(+2,27%) e Cembre
(+1,31%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Ferragamo
, che ha terminato le contrattazioni a -6,91%.
Sensibili perdite per De' Longhi
, in calo del 4,98%.
In apnea BFF Bank
, che arretra del 4,57%.
Sotto pressione BF
, che accusa un calo del 3,14%.